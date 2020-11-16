«Ростелеком» и Рязанский государственный радиотехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов и ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения по вопросам формирования кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики. Стороны также объединят усилия в направлениях расширения учебной, научно-инновационной и исследовательской деятельности. В рамках сотрудничества планируется проведение лекционных занятий для студентов по наиболее актуальным темам цифровой экономики: блокчейну, кибербезопасности, квантовым технологиям и другим. В рамках соглашения «Ростелеком» передал университету оборудование для пополнения прикладной учебной базы вуза, в частности, мини-АТС студентам радиотехнического факультета.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Наша компания готова поддерживать и развивать талантливую молодежь, потенциальный кадровый резерв «Ростелекома». Сегодня в IT-сфере довольно остро чувствуется разрыв между актуальными потребностями работодателя и реальными компетенциями кандидатов. Наша цель – выстроить работу с РГРТУ так, чтобы еще на этапе обучения выявлять будущих сотрудников и вкладывать силы и ресурсы в их развитие.

Михаил Чиркин, ректор РГРТУ им. В. Ф. Уткина:

Наш университет не первый год сотрудничает с «Ростелекомом». Многие из выпускников вуза успешно работают в компании, и не только в сфере телекоммуникаций, но и в направлениях экономики, юриспруденции, информационной безопасности. Мы рады, что сходимся в понимании стратегии развития рынка труда и видим друг в друге перспективных партнеров.