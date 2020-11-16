«Ростелеком» и Рязанский государственный радиотехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов и ректор РГРТУ Михаил Чиркин.
Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения по вопросам формирования кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики. Стороны также объединят усилия в направлениях расширения учебной, научно-инновационной и исследовательской деятельности. В рамках сотрудничества планируется проведение лекционных занятий для студентов по наиболее актуальным темам цифровой экономики: блокчейну, кибербезопасности, квантовым технологиям и другим. В рамках соглашения «Ростелеком» передал университету оборудование для пополнения прикладной учебной базы вуза, в частности, мини-АТС студентам радиотехнического факультета.
Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Михаил Чиркин, ректор РГРТУ им. В. Ф. Уткина: