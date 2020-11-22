Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик о рязанской киберпанк-ферме. Насчёт него он высказался на своей странице в Facebook.

Рогозин назвал видео талантливым, отметил, что оно про русский характер, сочетающий тягу к инновационным технологиям и тягу к сохранению деревенского уклада.

Правильный лозунг. Точнее два лозунга, включая тот, что под моим портретом. На самом деле, это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: » Сделаем Красную Пресню зеленой! » Но в данном случае тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач, — добавил он.

Напомним, видео о киберпанк-ферме сняли в Рязанской области.