Психически больной рязанец напал на троих мигрантов

Рязанец с психическим расстройством напал на троих мигрантов в Ворошиловке. Он успел убить одного и ранить другого ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что вечером 9 декабря 2019 года три мигранта из ближнего зарубежья сидели в машине в поселке Ворошиловка. Неожиданно к ним подошел неизвестный мужчина и начал провоцировать конфликт.

— В результате пришедший ударил одного из пассажиров ножом в грудь, а другого в бедро. Водитель автомобиля успел быстро сориентироваться и уехать с места происшествия. В итоге один скончался от полученных повреждений, а другой получил легкий вред здоровью, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы смогли «по горячим следам» задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний рязанец.

В рамках расследования мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством, поэтому совершил преступление в невменяемом состоянии.

Следователи направили дело в суд, который должен определить меру наказания принудительного медицинского характера.