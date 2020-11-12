Психически больной рязанец напал на троих мигрантов

Рязанец с психическим расстройством напал на троих мигрантов в Ворошиловке. Он успел убить одного и ранить другого ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Следователи выяснили, что вечером 9 декабря 2019 года три мигранта из ближнего зарубежья сидели в машине в поселке Ворошиловка. Неожиданно к ним подошел неизвестный мужчина и начал провоцировать конфликт.
Правоохранительные органы смогли «по горячим следам» задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний рязанец.
В рамках расследования мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством, поэтому совершил преступление в невменяемом состоянии.
Следователи направили дело в суд, который должен определить меру наказания принудительного медицинского характера.