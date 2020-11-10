Присоединиться к работе межрегионального форума «Вектор производительности» можно в онлайн формате

10 ноября в Рязанскую область приезжают представители региональных центров компетенций, исполнительных органов власти субъектов РФ для участия в работе второго делового форума «Вектор производительности». Основные темы обсуждения – промежуточные итоги и в целом ход реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионах Российской Федерации. Организатором форума выступает Агентство развития производственных систем и компетенций при поддержке Регионального центра компетенций – оператора нацпроекта на территории региона.

Спикеры пленарной сессии форума – представители федеральных и региональных органов и структур, вовлечённых в решение самого широкого круга вопросов в части популяризации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», организации его мероприятий и распространения идей философии «бережливого производства» в сфере промышленного производства. В качестве модератора дискуссии приглашен журналист, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс.

Онлайн трансляция пленарной сессии форума будет организована в открытом доступе на сайте и на официальном ютуб-канале Регионального центра компетенций. Она начнётся в 14.00 по московскому времени.

Круг обсуждаемых вопросов пленарной сессии затрагивает интересы крупных промышленных предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства, ориентированных на повышение производительности труда и эффективности работы в целом за счёт сокращения издержек и потерь, запуска процесса непрерывных улучшений с использованием инструментов философии «бережливого производства», а также получения мер государственной поддержки для развития бизнеса.