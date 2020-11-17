Опубликовано видео с моментом конфликта, после которого погиб посетитель рязанского клуба

Телеканал «Город» показал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлены участники конфликта в одном из клубов Рязани.

Напомним, ранее о завершении расследований уголовного дела сообщил Следственный комитет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемым по нему проходит 28-летний житель Рязани.

По версии следствия, около 5 утра 16 августа 2020 года около одного из ночных клубов поссорились два ранее незнакомых нетрезвых человека. Ссора между мужчинами произошла на почве ревности. Во время выяснения отношений обвиняемый нанёс своему 39-летнему оппоненту удар кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку.

В больницу мужчина обратился только через несколько дней. Врачи оказали ему необходимую помощь, но спасти жизнь уже не смогли.