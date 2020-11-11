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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани завершено расследование дела о гибели мужчины, получившего травму у ночного клуба

7info

В Рязани завершено расследование уголовного дела о гибели мужчины, получившего травму у ночного клуба. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемым по нему проходит 28-летний житель Рязани.

По версии следствия, около 5 утра 16 августа 2020 года около одного из ночных клубов поссорились два ранее незнакомых нетрезвых человека. Ссора между мужчинами произошла на почве ревности. Во время выяснения отношений обвиняемый нанёс своему 39-летнему оппоненту удар кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку. 

В больницу мужчина обратился только через несколько дней. Врачи оказали ему необходимую помощь, но спасти жизнь уже не смогли. 

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. 

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