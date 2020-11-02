Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12 часов понедельника, 2 ноября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 923 человека с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5613 (+28) , Касимов – 277 (+3), Сасово – 228, Скопин – 351 (+3), Рыбное – 257 (+4), Михайлов – 133 (+1), Ряжск – 282 (+1), Спасск – 64 (+1), Шацк – 66 (+3), Клепики – 62, Кораблино – 73 (+1), Новомичуринск – 182.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 83 (+1);
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 63 (+1);
Кадомский район – 9;
Касимовский район – 169 (+4);
Клепиковский район – 184;
Кораблинский район – 37;
Милославский район – 48 (+1);
Михайловский район – 154;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 57;
Путятинский район – 37;
Рыбновский район – 180 (+2);
Ряжский район – 48 (+1);
Рязанский район – 477 (+5);
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 95 (+1);
Сасовский район – 68 (+2);
Скопинский район – 191 (+1);
Спасский район – 162;
Старожиловский район – 84 (+5);
Ухоловский район – 19;
Чучковский район – 54 (+2);
Шацкий район – 71;
Шиловский район – 188 (+5).