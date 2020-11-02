Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12 часов понедельника, 2 ноября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 923 человека с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

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Рязань – 5613 (+28) , Касимов – 277 (+3), Сасово – 228, Скопин – 351 (+3), Рыбное – 257 (+4), Михайлов – 133 (+1), Ряжск – 282 (+1), Спасск – 64 (+1), Шацк – 66 (+3), Клепики – 62, Кораблино – 73 (+1), Новомичуринск – 182.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 83 (+1);

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 63 (+1);

Кадомский район – 9;

Касимовский район – 169 (+4);

Клепиковский район – 184;

Кораблинский район – 37;

Милославский район – 48 (+1);

Михайловский район – 154;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 57;

Путятинский район – 37;

Рыбновский район – 180 (+2);

Ряжский район – 48 (+1);

Рязанский район – 477 (+5);

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 95 (+1);

Сасовский район – 68 (+2);

Скопинский район – 191 (+1);

Спасский район – 162;

Старожиловский район – 84 (+5);

Ухоловский район – 19;

Чучковский район – 54 (+2);

Шацкий район – 71;

Шиловский район – 188 (+5).