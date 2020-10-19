Обновлена география распространения коронавируса в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12 часов понедельника, 19 октября, в Рязани и области выявлено 9 тыс 610 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5007, Касимов – 231, Сасово – 209, Скопин – 272, Рыбное – 237, Михайлов – 109, Ряжск – 261, Спасск – 55, Шацк – 51, Клепики – 40, Кораблино – 64, Новомичуринск – 167.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 89;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 54;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 149;
Клепиковский район – 151;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 140;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 55;
Путятинский район – 35;
Рыбновский район – 155;
Ряжский район – 44;
Рязанский район – 438;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 82;
Сасовский район – 60;
Скопинский район – 162;
Спасский район – 142;
Старожиловский район – 69;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 42;
Шацкий район – 63;
Шиловский район – 169.