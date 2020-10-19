Обновлена география распространения коронавируса в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12 часов понедельника, 19 октября, в Рязани и области выявлено 9 тыс 610 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5007, Касимов – 231, Сасово – 209, Скопин – 272, Рыбное – 237, Михайлов – 109, Ряжск – 261, Спасск – 55, Шацк – 51, Клепики – 40, Кораблино – 64, Новомичуринск – 167.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 89;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 54;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 149;

Клепиковский район – 151;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 140;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 55;

Путятинский район – 35;

Рыбновский район – 155;

Ряжский район – 44;

Рязанский район – 438;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 82;

Сасовский район – 60;

Скопинский район – 162;

Спасский район – 142;

Старожиловский район – 69;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 42;

Шацкий район – 63;

Шиловский район – 169.