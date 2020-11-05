Объем спам-звонков достиг 55% всех вызовов с неизвестных номеров

В январе-октябре 2020 года 55% всех звонков с неизвестных номеров оказались спамом, следует из данных анонимизированной статистики приложения «Яндекс». Годом ранее нежелательным был каждый второй звонок или 50% от всех вызовов.

По информации «Лаборатории Касперского» за январь-сентябрь, спам-звонков еще больше — 63% от всех вызовов с незаписанных у абонента номеров. А доля звонков с подозрением на мошенничество — 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров, уточнили в компании. Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls.

Последние несколько месяцев проблема со спамом вышла на новый уровень, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Популярность такого способа продвижения услуг связана с ее дешевизной и тем, что блокируют такие звонки не всегда эффективно, пояснил он.

Телефонные звонки — один из базовых методов социальной инженерии, доля которой в общем объеме мошенничества в сегменте кредитно-финансовых организаций неуклонно растет, добавил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Антиспам-фильтры, по сути, являются агрегаторами данных о характеристиках звонков и SMS-сообщений. Они становятся эффективными, когда о новом исходящем номере накапливается статистика или особые факторы, позволяющие классифицировать его как спам-источник, пояснил он.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Труба позовет: больше половины звонков на мобильные — спам