Новости Рязани сегодня: 21 октября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 20 октября.

В Рязанской области ввели запрет на проведение некоторых мероприятий.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

В Рязанской области внесли изменения в распоряжение, касающееся борьбы с распространение коронавируса.

Запретить до особого распоряжения проведение на территории Рязанской области публичных мероприятий, а также развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых… – говорится в документе.

В Рязани появится новый маршрут общественного транспорта.

Новому маршруту присвоили номер 59. Согласно документу, размещённому на сайте мэрии Рязани, его обслуживают шесть автобусов малого класса. Они будут курсировать от остановки завод «Русская кожа» до «Ново-Рязанской ТЭЦ».

В Рязанской области впервые с начала пандемии выявлено 102 случая заражения коронавирусом за сутки. Такой антирекорд зафиксирован в среду, 21 октября.

Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

Отметим, что с начала пандемии коронавирусом заразились 9705 жителей Рязанской области. На данный момент болеют 2483 человека. Кроме того, за сутки в регионе от коронавируса скончались 2 человека.

Елена Сорокина поручила устранить недочёты в здании ДШИ №2.

Несмотря на то, что здание школы было построено несколько лет назад, во время его эксплуатации были выявлены серьёзные нарушения, которые подрядчик так и не устранил. К примеру, в некоторых помещениях протекает потолок, в спортзале появляется неприятный запах из-за неисправной вентиляции. Кроме того, в актовом зале деформировалось напольное покрытие, в подвале здания собирается вода, испортился входной козырёк. На прилегающей к ДШИ территории кое-где «проседает» асфальт.