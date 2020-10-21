В Рязанской области установлен антирекорд по коронавирусу

В Рязанской области впервые с начала пандемии выявлено 102 случая заражения коронавирусом за сутки. Такой антирекорд зафиксирован в среду, 21 октября.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, до этого самое большое число заражений рязанцев коронавирусом за сутки зарегистрировано 28 апреля. Тогда диагноз COVID-19 подтвердился у 101 человека.

Отметим, что с начала пандемии коронавирусом заразились 9705 жителей Рязанской области. На данный момент болеют 2483 человека. Кроме того, за сутки в регионе от коронавируса скончались 2 человека.