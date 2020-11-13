Николай Любимов пообещал помочь пострадавшим от пожара в ТРЦ «М5 Молл» предпринимателям

В пятницу, 13 ноября, Николай Любимов пообещал поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пожара в ТРЦ «М5 Молл». Об этом он сказал на заседании оперштаба.

В частности, бизнесмены смогут обратиться за консультацией к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Соответствующий центр будет организован зампредседателем регионального правительства Светланой Горячкиной на базе экономического информационного центра.

Помимо этого губернатор поручил проинформировать пострадавших о свободных площадях в других торговых центра города.

— Необходимо будет провести переговоры с владельцами торговых центров о применении льготной ставки аренды для этих субъектов МСП, а также переговоры с руководителями банков, где обсудить возможности реструктуризации их кредитов, — сказал глава региона.

Кроме того, Николай Любимов поручил разработать спецпрограмму предоставления максимально льготных займов регионального фонда поддержки малого предпринимательства.