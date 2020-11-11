На пожаре в Рязанской области пострадали люди

В результате пожара в Шацком районе Рязанской области пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании в посёлке Ранние всходы поступило во вторник, 10 ноября, в 21.33. Горел деревянный жилой дом размером 6х10 метров.
В результате пожара здание полностью уничтожено. Имеются пострадавшие.
Причина произошедшего и размер материального ущерба устанавливаются.
На место выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.