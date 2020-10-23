Москвича оштрафовали за угрозу убить родственницу лопатой

В Михайловском районе суд оштрафовал жителя Москвы, угрожавшего убить родственницу лопатой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Конфликт между нетрезвым мужчиной и его родственницей произошёл в июне 2020 года на даче в Михайловском районе.

– Взяв в руки штыковую лопату, Ш. приблизился к потерпевшей и высказал в её адрес слова: «Я тебя сейчас убью», – говорится в пресс-релизе на сайте прокуратуры Рязанской области.

Женщина испугалась и вызвала полицию. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Мужчина полностью признал вину, раскаялся и извинился перед родственницей. Суд постановил освободить его от уголовной ответственности и назначить штраф в 6 тыс рублей.

Если деньги не будут выплачены в срок, дело вновь передадут прокурору и тогда уже оно будет рассмотрено судом в общем порядке.