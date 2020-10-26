Мэрия сообщила о заболеваемости COVID-19 по районам Рязани

Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом в районах города. Актуальная информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов понедельника, 26 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10 тыс 211 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели 5 тыс 317 жителей.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, где с начала пандемии зарегистрировано 1694 заболевших.

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В Октябрьском районе Рязани на этот момент зарегистрирован 1471 случай COVID-19, в Железнодорожном – 1312.

Меньше всего заболевших коронавирусом в Советском районе Рязани – 840 человек.