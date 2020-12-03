Мэрия назвала самые «заражённые» районы Рязани

Мэрия Рязани сообщила о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте горадминистрации.

На 12 часов 3 декабря в Рязанской области зарегистрировано 14 тыс 418 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели уже 7 тыс 526 жителей.

Самым «заражённым» районом города продолжает оставаться Московский, там заболели с начала пандемии 2293 человека.

На втором месте по числу зарегистрированных случаев Октябрьский район Рязани – 2130 заболевших.

В Железнодорожном районе зарегистрировано в общей сложности 1874 случая COVID-19, в Советском – 1229.