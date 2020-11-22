Мэрия назвала самые опасные водоёмы Рязани в зимний сезон

В рязанской мэрии напомнили жителям города об опасности выходить на неокрепший лёд. Рязанцев попросили не делать этого, а также составили для них рейтинг самых опасных водоёмов в зимний сезон.

В список опасных для выхода на лёд водоёмов попали первый, второй и третий Борковские карьеры, Рюминский пруд, Ореховое озеро, озеро Сологоща, реки Ока, Старица и Солотча.

В пресс-службе городской администрации добавили: родителям необходимо контролировать своих детей при нахождении рядом с водоёмами. Так как перепады температуры достаточно сильные, лёд представляет большую опасность.

Касается обращение и любителей подлёдного лова. Их попросили преждевременно не выходить на лёд.