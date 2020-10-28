Медицинским учреждениям Рязанской области передали новые автомобили скорой помощи

28 октября представителям медицинских учреждений Рязанской области в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщат пресс-служба регионального правительства.
Новые автомобили отправятся в Чучково, Спасск, Сасово, Новомичуринск, в Старожиловский, Сараевский, Ряжский, Милославский, Клепиковский, Кадомский, Михайловский и Александро-Невский районы.Также 5 автомобилей передали станции скорой медицинской помощи города Рязани.
Ключи от автомобилей вручал губератор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что обновить автопарк удалось благодаря поддержке правительства РФ.