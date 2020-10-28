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Медицинским учреждениям Рязанской области передали новые автомобили скорой помощи

7info7

28 октября представителям медицинских учреждений Рязанской области в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщат пресс-служба регионального правительства.

Новые автомобили отправятся в Чучково, Спасск, Сасово, Новомичуринск, в Старожиловский, Сараевский, Ряжский, Милославский, Клепиковский, Кадомский, Михайловский и Александро-Невский районы.Также 5 автомобилей передали станции скорой медицинской помощи города Рязани.

Ключи от автомобилей вручал губератор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что обновить автопарк удалось благодаря поддержке правительства РФ.

Многие из автомобилей обладают повышенной проходимостью, что особенно пригодится в зимний период времени. Это значит, что жители самых отдаленных населенных пунктов не останутся без своевременной помощи медиков, — подчеркнул глава региона. — В период пандемии важность бесперебойной работы транспортного парка особенно повышается. От того, насколько оперативно и качественно будет оказана медицинская помощь, зависит жизнь наших граждан.

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