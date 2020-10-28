Медицинским учреждениям Рязанской области передали новые автомобили скорой помощи

Многие из автомобилей обладают повышенной проходимостью, что особенно пригодится в зимний период времени. Это значит, что жители самых отдаленных населенных пунктов не останутся без своевременной помощи медиков, — подчеркнул глава региона. — В период пандемии важность бесперебойной работы транспортного парка особенно повышается. От того, насколько оперативно и качественно будет оказана медицинская помощь, зависит жизнь наших граждан.