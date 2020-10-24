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КоронавирусНовости РязаниОбщество

К аппаратам ИВЛ подключены 20 рязанцев с коронавирусом

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о состоянии заболевших коронавирусом. 

На 18 часов субботы, 24 октября, в рязанских больницах находятся 355 пациентов с COVID-19. Среди госпитализированных 4 детей. 

В тяжёлом состоянии находятся 30 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 

Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 250 пациентов – средней степени тяжести. 

Остальные заражённые переносят болезнь легче и лечатся дома. Госпитализация им не требуется. 

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