К аппаратам ИВЛ подключены 20 рязанцев с коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о состоянии заболевших коронавирусом.

На 18 часов субботы, 24 октября, в рязанских больницах находятся 355 пациентов с COVID-19. Среди госпитализированных 4 детей.

В тяжёлом состоянии находятся 30 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 250 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заражённые переносят болезнь легче и лечатся дома. Госпитализация им не требуется.