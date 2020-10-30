Из-за аварии на водопроводе в центре Рязани отключили холодную воду

В пятницу, 30 октября, на водопроводе на улице Чкалова произошла авария. Сотрудники водоканала уже устраняют последствия. Однако из-за этого будет отключена подача холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, до окончания ремонтных работ полностью отключат воду по следующим адресам:

Улица Чкалова, дом № 20;

Улица 3-й Мопровский переулок, дома № 4, 4 корп. 1.

Также до окончания ремонта будет снижена подача холодной воды в домах по улицам:

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Улица Чкалова, дома № 3, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 9а (школа №17), 11, 13, 19, 30/6;

Улица Высоковольтная, дом № 34/13;

Улица Весенняя, дома № 1/28, 4, 3/15, 8, 10, 12, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11;

Улица 3-й Мопровский переулок, дома № 8, 10, 12.

Ранее сообщалось, что из-за этого перекроют дорогу на улице Чкалова.