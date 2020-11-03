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Новости РязаниОбщество

Ипотека с государственной поддержкой продлена

7info

Рязанское отделение Сбербанка сообщает, что согласно решения Правительства РФ программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой продлена до 1 июля 2021 года.

Теперь у наших граждан, которые еще не успели приобрести квартиру в новостройке по уникально низкой процентной ставке появилось еще дополнительные 8 месяцев, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и купить благоустроенное жилье.

В соответствии с Постановлением правительства ставка по государственной программе ипотечного кредитования не может превышать 6,5%, но далеко не все знают, что Сбер дополнительно снизил ставку в рамках данной программы до 6,1%!

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В рамках программы можно приобрести строящуюся или готовую квартиру от застройщика. Максимальная сумма кредита в рязанском регионе – до 6 млн.руб. Первоначальный взнос – от 15%.

Олег Сычев, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка:

– Программа вызвала настоящий бум на рынке недвижимости. Только в нашем регионе кредитами Сбера на приобретение квартир по программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой воспользовалось более трех тысяч семей!

По оценкам специалистов цена на новостройки с начала года выросла в регионе более чем на 10% и имеет дальнейшую тенденцию к повышению, но рост цен пока полностью перекрывается экономией по ипотечным платежам.

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