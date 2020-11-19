Генеральный директор Серебрянского цементного завода скончался от коронавируса

Вечером в среду, 18 ноября, от осложнений из-за коронавируса скончался генеральный директор ООО «Серебрянский цементный завод» Александр Казаков.

Казаков в течение двух дней находился в состоянии искусственной комы, был подключён к аппарату УВЛ, Он умер, не приходя в сознание.

9 декабря Казакову должно было исполниться 50 лет. Серебрянским цементным заводом в Михайловском районе Рязанской области он руководил с весны 2015 года.

Как отмечают на предприятии, за это время значительно выросло производство цемента. Укрепились финансовые показатели: выручка в 2019 году выросла до 7 миллиардов рублей (первое место в отрасли), а чистая прибыль – до 1,5 миллиардов рублей.

В виде налогов и взносов в 2019 году заводом перечислено в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда рублей. Предприятие вышло на 4-е место в отрасли по производительности труда. Средняя заработная плата составляла почти 50 тыс рублей в месяц.

Успешно внедрены система менеджмента качества и производственная система. Значительно расширена и укреплена минерально-сырьевая база предприятия.

Реализуя стратегию социально ответственного бизнеса, предприятие выделяло до 20 миллионов рублей в год на благоустройство посëлка Октябрьский, ремонт детского сада и школы, создание профильного класса для учащихся.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.