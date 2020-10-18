Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли в полуфинале Кубка России

В субботу, 17 октября, футболистки «Рязани-ВДВ» сыграли матч 1/2 финала Кубка России. На стадионе «Спартак» в Рязани «десантницы» принимали ЦСКА и уступили – 1:2.

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи – Татьяна Петрова вывела гостей вперёд. На 27-й минуте она же удвоила преимущество – 2:0. После этого футболистки ЦСКА имели ещё несколько моментов, чтобы увеличить счёт, но не забили.

Ближе к концовке встречи активизировались хозяйки – упустили свои шансы Татьяна Краснова, Елизавета Лазарева. Точный удар удался только капитану «Рязани-ВДВ» Ксении Цыбутович. Она оказалась самой расторопной после розыгрыша штрафного.

Большего сделать рязанки не сумели. В итоге – 2:1 в пользу ЦСКА. Московский клуб вышел в финал Кубка России, где встретится с победителем пары «Енисей» – «Звезда-2005». Он перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавирса в «Енисее».

Рязанским футболисткам же осталось бороться за награды чемпионата России. 31 октября они должны сыграть с… «Енисеем». Перенесут ли и эту встречу, пока неизвестно.