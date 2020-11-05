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Новости РязаниВласть

Елена Митина поддержала медицинских работников, работающих в «красной зоне»

7info

В четверг, 5 ноября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина передала средства индивидуальной защиты и продукты питания медицинским работникам, работающим в «красной зоне» городской больнице №4.

– В сложившейся эпидемиологической ситуации мне очень хочется поддержать наших медицинских работников. Именно на их плечах лежит груз ответственности за жизнь и здоровье пациентов. К сожалению, не все граждане со всей ответственностью относятся к соблюдению мер безопасности и число заболевших растет с каждым днем, – отметила Елена Митина. – Хочу сказать всем медработникам огромное спасибо за работу, за добрые сердца и золотые руки, за ваш профессионализм и желание помочь людям.

26 октября в больнице №4 был развернут дополнительный ковидный госпиталь на 80 коек для больных с коронавирусом легкого, среднего и тяжелого течения. В госпитале работают 26 врачей.

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