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Рязанка вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

7info7

Представительница Рязани вышла в финал 11-ого сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2020»

21 ноября 2020 г. состоится онлайн-трансляция финального шоу 11-го сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2020»! Впервые конкурс будет проходить в онлайн-формате без присутствия гостей, однако зрелищность самого шоу не будет уступать прошлым сезонам. Из 30 финалисток только одна получит главный приз – 2 000 000 рублей.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» ломает привычное представление о конкурсах красоты и ставит перед собой цель – популяризацию образа успешной деловой женщины. Участницы 2020 года – это 30 представительниц бизнес-сообщества России и зарубежья, которые не только занимают различные должности от крупного до малого бизнеса, но и рискнули выйти из зоны комфорта и продемонстрировать на сцене свои таланты, рассказать о своей карьере и показать, что можно иметь успешную карьеру, семью и при этом найти место для чего-то совершенно нового в своей жизни.

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