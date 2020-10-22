Биография рязанской фигуристки Трусовой выйдет в ноябре

В ноябре должна выйти в свет книга «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию». Это будет первая официальная биография 16-летней фигуристки, родившейся в Рязани. Об этом сообщает Sports.ru.

Автор книги – Елена Зотова. В ней о своём пути к вершинам фигурного катания расскажет сама Александра Трусова, её родители и тренеры. В биографии будут материалы о начале занятий в Рязани, о переезде в Москву, о тренировках у Этери Тутберидзе.

Автор обещает, что в книге будет информация «про конкурентную борьбу и закулисье современного мира фигурного катания».

Ориентировочная дата выхода биографии Трусовой в свет – 25 ноября.