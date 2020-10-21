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Новости РязаниОбщество

Активные жители Касимова создают в городе общественно-культурный центр

Лариса Соловьёва

В Касимове обустраивается новое общественное пространство в исторической части города. Инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Время провинции», одним из лидеров которой является местный предприниматель Тамара Калинина. Организация активно участвует в развитии городских территорий и объединяет активных касимовцев.

Идея заключается в создании общественно-культурного центра на базе пустующего здания бывшей столовой речников. Согласно планам центр должен стать местом встреч участников городских сообществ, работы объединений по интересам. Также центр может быть удобной площадкой для лекций, мастер-классов, кинопоказов, обмена полезным опытом в различных сферах. 

Работа по созданию центра началась этой осенью. Собственник пустующего здания общей площадью 600 квадратных метров постройки середины прошлого века передал его в безвозмездную аренду АНО «Время провинции». Был разработан дизайн-проект, и после этого активисты приступили к приведению здания, расположенного на берегу Оки, в порядок. Сейчас на объекте безвозмездно трудятся два десятка неравнодушных касимовцев в свободное от своих основных занятий время. Они занимаются внутренними работами – готовят потолки, полы и стены к отделке, параллельно решается вопрос с электрикой и запуском отопления, которое необходимо делать с нуля. Для общей зоны коворкинга подбирается мебель. Стоит отметить, что на обустройство центра не предусмотрено никаких государственных средств. Все участники ремонтных работ трудятся на общественных началах, однако оказать финансовую помощь на обустройство центра может каждый через специальный цифровой ресурс. Также посильный вклад в общее дело может внести любой желающий – авторы проекта готовы принять в свою команду всех, кто настроен на созидание.

Как рассказал один из инициаторов проекта, работник культуры и местный блогер Андрей Иванов, будущий центр расположен таким образом, что имеет все шансы стать отправной точной в развитии улицы Набережной, оживит ее, сделает пространство привлекательным как для жителей, так и для гостей города. Открыть общественно-культурный центр авторы проекта рассчитывают уже в этом году.

Добавим, новое общественное пространство в Касимове создается по аналогии с таким же центром в Светлогорске Калининградской области по методике основателя сети центров прикладной урбанистики, социального инженера Святослава Мурунова. Он неоднократно выступал с открытыми лекциями в Рязанской области, в том числе в Касимове.

Фото активистов АНО «Время провинции» в соцсети ВК

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