Администрация Рязани сообщила, когда отремонтируют улицу Юбилейную

Ремонт дороги на улице Юбилейной в Рязани включён в предварительный план на 2021 год. Об этом в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в ВК сообщили представители мэрии.

Житель Рязани назвал эту улицу забытой богом и администрацией.

– Яма на яме никаких ГОСТов не надо!!! Не асфальт, а стиральная доска. Разметки вообще нет. Освещение частично отсутствует! – написал пользователь ВКонтакте.

В администрации Рязани отметили, что уже в этом году планируется подготовить проектную документацию для ремонта.

Также сообщается, что для освещения пешеходного перехода у дома №3 на улице Новаторов надо построить сеть наружного освещения. Сделать это можно в рамках программы по поддержке местных инициатив.

Фото: Андрей Иванов