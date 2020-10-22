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Новости РязаниОбщество

Администрация Рязани сообщила, когда отремонтируют улицу Юбилейную

7info

Ремонт дороги на улице Юбилейной в Рязани включён в предварительный план на 2021 год. Об этом в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в ВК сообщили представители мэрии. 

Житель Рязани назвал эту улицу забытой богом и администрацией. 

– Яма на яме никаких ГОСТов не надо!!! Не асфальт, а стиральная доска. Разметки вообще нет. Освещение частично отсутствует! – написал пользователь ВКонтакте. 

В администрации Рязани отметили, что уже в этом году планируется подготовить проектную документацию для ремонта. 

Также сообщается, что для освещения пешеходного перехода у дома №3 на улице Новаторов надо построить сеть наружного освещения. Сделать это можно в рамках программы по поддержке местных инициатив. 

Фото: Андрей Иванов

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