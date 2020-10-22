Администрация Рязани сообщила, когда отремонтируют улицу Юбилейную

Ремонт дороги на улице Юбилейной в Рязани включён в предварительный план на 2021 год. Об этом в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в ВК сообщили представители мэрии.
Житель Рязани назвал эту улицу забытой богом и администрацией.
В администрации Рязани отметили, что уже в этом году планируется подготовить проектную документацию для ремонта.
Также сообщается, что для освещения пешеходного перехода у дома №3 на улице Новаторов надо построить сеть наружного освещения. Сделать это можно в рамках программы по поддержке местных инициатив.
Фото: Андрей Иванов