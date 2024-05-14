Новорожденного верблюжонка в Ряжском зоопарке назвали Виктором

Новорожденный верблюжонок из Ряжского зоопарке получил кличку Виктор. Об этом управляющий Ряжским зоопарком Юрий Проскурня рассказал «ИД «Пресса».

Информация о рождении верблюжонка появилась в группе зоопарке 8 мая. Его мамой стала верблюдица Марта.

Как рассказывает Юрий Проскурня, она живет в зоопарке с момента основания. Это ее второй малыш. Первый родился два года назад. Сейчас он живет в монастыре Свято-Алексиевской пустыни в Ярославской области.

А Виктор останется в Ряжском зоопарке. Такую кличку он получил, потому что родился накануне Дня Победы (от лат. Victor — «победитель»).