Вторник, 14 мая, 2024

Новорожденного верблюжонка в Ряжском зоопарке назвали Виктором

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

Новорожденный верблюжонок из Ряжского зоопарке получил кличку Виктор. Об этом управляющий Ряжским зоопарком Юрий Проскурня рассказал «ИД «Пресса».

Информация о рождении верблюжонка появилась в группе зоопарке 8 мая. Его мамой стала верблюдица Марта.

Как рассказывает Юрий Проскурня, она живет в зоопарке с момента основания. Это ее второй малыш. Первый родился два года назад. Сейчас он живет в монастыре Свято-Алексиевской пустыни в Ярославской области.

А Виктор останется в Ряжском зоопарке. Такую кличку он получил, потому что родился накануне Дня Победы (от лат. Victor — «победитель»).

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