Вторник, 2 июля, 2024

Новолуние 6 июля: с ним пять знаков Зодиака обретут суперсилу

Автор: 7info7

Опубликовано

Новолуние — это всегда период новых начал, возможностей и обновления. 6 июля новолуние пройдет под знаком Рака и принесет нам изменения в темах семьи, родительского дома, недвижимости. А пять знаков зодиака предстоящее событие наградит особой силой, предупреждает читателей 7info астролог Ирина Ряскина.

— Это хорошее время для встречи с близкими, укрепления связей и налаживания контактов внутри семьи, — обращает внимание эксперт.

Стоит учесть, что Рак — очень чувствительный знак, соответственно, в ближайшие дни к новолунию и после многие станут более эмоционально чувствительны, восприимчивы, к происходящему вокруг, обидчивы.

— Будьте аккуратны в словах и высказываниях, чтобы избежать конфликтов и недопониманий, — советует астролог.

В июле 2024 года новолуние принесет особую силу для определенных знаков Зодиака:

  • Овнам оно подарит новые стимулы к действиям и началу проектов. Будьте открыты к изменениям и новым возможностям.
  • Раки получат возможность наладить отношения с близкими, особенно с теми, с кем давно были в ссоре. Может стоит устроить совместный примирительный ужин? – и зарыть топор войны!
  • Для Львов новолуние окажется благоприятным временем с точки зрения самовыражения и творчества. Используйте этот период для проявления вашей уникальности.
  • Козероги ощутят силу и энергию для достижения новых целей и могут окунуться в работу с головой. Но стоить быть аккуратными и не забывать про баланс работы и отдыха, а также уделять внимание близким.
  • Скорпионы могут ощутить глубокое внутреннее преображение и переосмысление своих целей и желаний через какую-то возникшую ситуацию или обстоятельство.

Что нужно сделать в новолуние 6 июля?

  • В сам день новолуния не стоит, а вот сразу после, можно начать новый проект или начать исследовать новую для себя область;
  • Составляйте планы, пишите цели и желания;
  • Практикуйте медитацию, занимайтесь рефлексией, работайте с родовыми программами;
  • Внедрите новые здоровые привычки;
  • Уединитесь с природой, сходите на прогулку в парк, к водоему;
  • Накануне новолуния проведите чистку и обновление в доме и личной жизни;
  • Найдите время на общение и/или встречи с родными;
  • Составьте семейное древо.

Что нельзя делать в новолуние 6 июля?

  • Зацикливаться на прошлом и негативных мыслях;
  • Запускать новые конфликты или раздоры, особенно с родными;
  • Подвергаться стрессу и излишней нервозности;
  • Загружать себя излишними обязанностями и ответственностью в само новолуние, так как запасы энергии будут снижены. Есть риск навредить себе.

— Независимо от вашего знака зодиака, новолуние предоставляет много возможностей, дает энергию и новые смыслы. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы обрести внутреннюю гармонию, наладить отношения с близкими и двигаться вперед к своим целям и мечтам, — советует Ирина Ряскина.

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