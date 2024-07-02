Новолуние 6 июля: с ним пять знаков Зодиака обретут суперсилу

Новолуние — это всегда период новых начал, возможностей и обновления. 6 июля новолуние пройдет под знаком Рака и принесет нам изменения в темах семьи, родительского дома, недвижимости. А пять знаков зодиака предстоящее событие наградит особой силой, предупреждает читателей 7info астролог Ирина Ряскина.

— Это хорошее время для встречи с близкими, укрепления связей и налаживания контактов внутри семьи, — обращает внимание эксперт.

Стоит учесть, что Рак — очень чувствительный знак, соответственно, в ближайшие дни к новолунию и после многие станут более эмоционально чувствительны, восприимчивы, к происходящему вокруг, обидчивы.

— Будьте аккуратны в словах и высказываниях, чтобы избежать конфликтов и недопониманий, — советует астролог.

В июле 2024 года новолуние принесет особую силу для определенных знаков Зодиака:

Овнам оно подарит новые стимулы к действиям и началу проектов. Будьте открыты к изменениям и новым возможностям.

Раки получат возможность наладить отношения с близкими, особенно с теми, с кем давно были в ссоре. Может стоит устроить совместный примирительный ужин? – и зарыть топор войны!

Для Львов новолуние окажется благоприятным временем с точки зрения самовыражения и творчества. Используйте этот период для проявления вашей уникальности.

Козероги ощутят силу и энергию для достижения новых целей и могут окунуться в работу с головой. Но стоить быть аккуратными и не забывать про баланс работы и отдыха, а также уделять внимание близким.

Скорпионы могут ощутить глубокое внутреннее преображение и переосмысление своих целей и желаний через какую-то возникшую ситуацию или обстоятельство.

Что нужно сделать в новолуние 6 июля?

В сам день новолуния не стоит, а вот сразу после, можно начать новый проект или начать исследовать новую для себя область;

Составляйте планы, пишите цели и желания;

Практикуйте медитацию, занимайтесь рефлексией, работайте с родовыми программами;

Внедрите новые здоровые привычки;

Уединитесь с природой, сходите на прогулку в парк, к водоему;

Накануне новолуния проведите чистку и обновление в доме и личной жизни;

Найдите время на общение и/или встречи с родными;

Составьте семейное древо.

Что нельзя делать в новолуние 6 июля?

Зацикливаться на прошлом и негативных мыслях;

Запускать новые конфликты или раздоры, особенно с родными;

Подвергаться стрессу и излишней нервозности;

Загружать себя излишними обязанностями и ответственностью в само новолуние, так как запасы энергии будут снижены. Есть риск навредить себе.