21 января произойдёт новолуние, для шести знаков зодиака оно станет своеобразной «точкой обнуления» и даст старт в новую, абсолютно счастливую жизнь.

Хорошее время наступит для Близнецов: их ожидает новый серьёзный виток в карьерном плане. Немалые деньги ждут Раков. А вот в личной жизни с 21 января небывало начнёт везти Львам.

Невероятные перемены ожидают Весов: они обретут счастье во всех сферах жизни. Скорпионы совершат путешествие своей мечты. Стрельцы реализуют старые планы, встретят человека, который перевернет их жизнь.