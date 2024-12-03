Новогодние марки от Почты России появились в Рязани 

Почта выпустила две новогодние марки со сказочными сюжетами авторства Татьяны Мячиной и Зинаиды Фармановой. Работы художниц выиграли конкурс эскизов почтовых марок.

На марке по эскизу Татьяны Мячиной — лисичка-почтальон в заснеженном лесу вручает белке письмо. Номинал — 31 руб.

Марка авторства Зинаиды Фармановой посвящена второму по важности новогоднему персонажу — Снегурочке. Внучка главного новогоднего персонажа спешит к Дедушке Морозу с самоваром и баранками. Номинал — 22 руб.

Дополнительно к выпуску марок Почта издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кирова, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Пензы, Рыбинска Ярославской области, Рязани, Твери и Якутска, а также картмаксимумы, немаркированные карточки, художественную обложку для почтовых марок с виньеткой, конвертов первого дня с гашениями для Москвы и второй формы выпуска марки со Снегурочкой с голографической фольгой.

Фото: Почта России

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Новый год — самый волшебный и любимый праздник в России. Главные герои зимнего торжества — Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Её лесные друзья — зайчики, лисички, белочки, ёжики и медвежата вместе с ней помогают Дедушке Морозу раздавать подарки и сладости детям, водят хороводы, играют и веселятся.