Новогодние ёлки установят у МКЦ и на Театральной площади

Рязань продолжается установка новогодних ёлок. В ближайшее время ели появятся на площади Театральной и около МКЦ, уточнили в мэрии.

Двенадцатиметровое дерево начали устанавливать в сквере 60-летия Победы рядом с Дворцом торжеств. На её каркасе закрепят 500 веток. Монтировать их приходится вручную.

Чтобы ёлка была устойчивее, её закрепят. После этого – украсят игрушками и гирляндами.

Работы по украшению города проводятся ежедневно. В выходные сотрудники Дирекции благоустройства города установили ёлку у ДК «Приокский».