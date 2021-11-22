-4.5 C
Рязань
Понедельник, 22 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Новогодние ёлки установят у МКЦ и на Театральной площади

7info7

Рязань продолжается установка новогодних ёлок. В ближайшее время ели появятся на площади Театральной и около МКЦ, уточнили в мэрии.

Двенадцатиметровое дерево начали устанавливать в сквере 60-летия Победы рядом с Дворцом торжеств. На её каркасе закрепят 500 веток. Монтировать их приходится вручную.

Чтобы ёлка была устойчивее, её закрепят. После этого – украсят игрушками и гирляндами.

Работы по украшению города проводятся ежедневно. В выходные сотрудники Дирекции благоустройства города установили ёлку у ДК «Приокский».

  • Новогодние ёлки установят у МКЦ и на Театральной площади
  • Новогодние ёлки установят у МКЦ и на Театральной площади
  • Новогодние ёлки установят у МКЦ и на Театральной площади

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать