Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек

Новогодние ярмарки, работавшие в Торговом городке и на площади Победы в Рязани с 20 декабря по 8 января, посетили почти 16 тысяч человек. Итоги подвела зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В домиках, оформленных в новогоднем стиле, покупателям предлагали продукты для новогоднего стола, изделия ручной работы, сувениры и другие товары рязанских производителей. Свою продукцию представили 26 ремесленников и товаропроизводителей из разных районов области.

Заместитель регионального правительства отметила позитивную оценку такого формата предпринимателями и горожанами.

Юлия Швакова: «Подобные ярмарки получат своё развитие, причём не только в праздничные дни. Потенциал нового пространства Торгового городка и других городских площадок позволяет это сделать»