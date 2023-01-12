Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек

Новогодние ярмарки, работавшие в Торговом городке и на площади Победы в Рязани с 20 декабря по 8 января, посетили почти 16 тысяч человек. Итоги подвела зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
В домиках, оформленных в новогоднем стиле, покупателям предлагали продукты для новогоднего стола, изделия ручной работы, сувениры и другие товары рязанских производителей. Свою продукцию представили 26 ремесленников и товаропроизводителей из разных районов области.
Заместитель регионального правительства отметила позитивную оценку такого формата предпринимателями и горожанами.
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