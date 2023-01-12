Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек

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Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

Новогодние ярмарки, работавшие в Торговом городке и на площади Победы в Рязани с 20 декабря по 8 января, посетили почти 16 тысяч человек. Итоги подвела зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В домиках, оформленных в новогоднем стиле, покупателям предлагали продукты для новогоднего стола, изделия ручной работы, сувениры и другие товары рязанских производителей. Свою продукцию представили 26 ремесленников и товаропроизводителей из разных районов области.

Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек
Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек
Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек

Заместитель регионального правительства отметила позитивную оценку такого формата предпринимателями и горожанами.

Юлия Швакова: «Подобные ярмарки получат своё развитие, причём не только в праздничные дни. Потенциал нового пространства Торгового городка и других городских площадок позволяет это сделать»

Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек
Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек
Новогодние ярмарки на площади Победы и в Торговом городке Рязани посетили почти 16 тысяч человек

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