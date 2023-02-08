Улицу Новослободскую в Рязани некоторые краеведы считают одной из самых древних в нашем городе, однако на самом деле это не совсем так.

Как быстро летит время! И как динамично развиваются современные события! Уже с трудом верится в то, что чуть более трёх лет назад нам неведом был короновирус, отсутствовала нынешняя политически-острая напряжённость, а Рязань принимала гостей из разных городов и стран. Всего-то чуть более трёх лет прошло с того времени, когда с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 наш областной центр стал Новогодней столицей России. Тогда удалось провести более 700 праздничных мероприятий на 108 городских площадках. Одной из таких «новогодних» площадок стал сквер на улице Новослободской. Чтобы освободить для него место, снесли несколько безобразных бараков, которые были построены после Гражданской войны для проживания рабочих обувной фабрики «Победа Октября» (нынешней «Рязаньвест»).

В апреле 2022 года на этой бывшей «новогодней» площадке высадили в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне молодые сосенки, которые уже прижились, образовав тем самым аллею Победы. Недалеко от неё – детская площадка. А установленную в сквере на Новослободской улице скульптуру «косопузого» рязанца с топором за поясом можно считать ещё одной достопримечательностью этой городской магистрали.

Ошибочное мнение

Некоторые краеведы считают, что Новослободская улица в нашем областном административном центре – одна из самых древних. «Улица Новой слободой стала называться, – написано в одном из краеведческих трудов, – так как прокладывалась на месте старой Стрелецкой слободы».

Но та Новая слобода (в архивных документах она значится как Новинская) и нынешняя улица Новослободская – это далеко не одно и то же. Даже территориально они располагались в разных местах. Если же говорить о самых древних улицах Рязани, то все они находились внутри окружённого валом и рвом города. То есть на территории Кремля. И улица Новослободская к ним отношения не имеет. Как официальная городская магистраль с таким названием она сформировалась только в XIX столетии.

Торжество справедливости

Если идти от начала Новослободской улицы по чётной стороне, легко можно обнаружить, что перед перекрёстком с улицей Некрасова стоит здание, которое украшает информационная табличка с адресом: «Новослободская, 38». Следующее же по этой стороне улицы здание значится, как «Почтовая, 40». Объяснение этому можно найти, ознакомившись с одним из справочников по рязанской топонимике. В нём написано, что «до 27 марта 1920 года в центральной части Рязани существовали две небольшие улочки: Почтовая и Новая слободка. После вышеуказанной даты две улицы слились в одну, названную в честь первого наркома почты и телеграфа Подбельского. В середине девяностых улицам вернули прежние названия, только Новая слободка преобразилась в более благозвучную – Новослободскую».

То есть в советское время обе эти городские магистрали, – Почтовая и Новослободская, – входили в состав улицы Подбельского. Но своё исконное название улица Новослободская обрела не в 90-е годы, как указано в справочнике, а в конце 80-х. Своим постановлением №283 от 26 мая 1988 года исполком Рязанского Городского Совета Народных депутатов решил «восстановить на участке улицы Подбельского с нумерацией домов с №1 по №37 и с №2 по №38 историческое название «Новослободская улица». Справедливость, таким образом, восторжествовала.

В этом доме жила семья барона Тизенгаузена

Семья барона

Сейчас известны почти все дореволюционные домовладельцы улицы Новослободской. Самый знаменитый из них – барон Константин Тизенгаузен. Происходивший из Голштинии его обрусевший род известен аж с XII века! А в 1883 году Константин Павлович Тизенгаузен официально стал рязанским дворянином – его имя вписали в Дворянскую родословную книгу Рязанской губернии. Его сестра Наталья была женой умершего в 1874 году графа Виктора Никитича Панина, который в своё время возглавлял министерство финансов Российской империи. Сам же Константин Павлович, отставной офицер 65-го пехотного Милославского полка, после смерти первой своей супруги Антонины Дмитриевны, женился в начале XX века второй раз. Было ему уже более 60 лет. А второй избранницей его стала Александра Любимова – дочь умершего к тому времени учителя Рязанской мужской гимназии. У Константина и Александры родились два сына – Константин и Дмитрий. В годы 1-й мировой войны эта семья была известна всей Рязани, потому что славилась своей благотворительностью и содержала в родном городе один из военных госпиталей. Дом, в котором проживали Тизенгаузены, как мне сообщили краеведы, сохранился до сих пор (ул. Новослободская, 12). А вот о судьбе рязанских Тизенгаузенов даже краеведам ничего неизвестно. По всей видимости, пределы родной Рязанщины они покинули сразу после захвата власти большевиками.

Евгений Данилин