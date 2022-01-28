«Новая газета»: сотрудников РГРЭС отстраняют от работы за отказ делать прививку

Сотрудников «Рязанских городских распределительных электрических сетей» без QR-кода собираются отстранить от работы без сохранения зарплаты и трудового стажа, пишет «Новая газета», ссылаясь на работника предприятия.
По его словам, отстранять от работы начнут с 31 января.
Директор РГРЭС Андрей Горелов, пишет «Новая», объяснил решение, сославшись на постановление регионального управления Роспотребнадзора.
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Однако СМИ отмечает, что с 1 февраля QR-коды будут получать и те, кто переболел неофициально: по антителам. Об этом заявляла вице-премьер Татьяна Голикова «Российской газете».
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