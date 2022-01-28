«Новая газета»: сотрудников РГРЭС отстраняют от работы за отказ делать прививку

Сотрудников «Рязанских городских распределительных электрических сетей» без QR-кода собираются отстранить от работы без сохранения зарплаты и трудового стажа, пишет «Новая газета», ссылаясь на работника предприятия.

«Руководство издало приказ, но печать предприятия на нем отсутствует. С документом нас ознакомили под роспись, но заверенную копию приказа начальник отдела кадров выдать отказалась», — рассказал собеседник издания.

По его словам, отстранять от работы начнут с 31 января.

«На руки его никому не дают. Это у руководства уже вторая попытка выпустить такой документ. А при первой, еще в прошлом году, кто-то сфотографировал копию приказа и выложил в сеть. Им и прилетело за это», — сказал работник предприятия.

Директор РГРЭС Андрей Горелов, пишет «Новая», объяснил решение, сославшись на постановление регионального управления Роспотребнадзора.

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Однако СМИ отмечает, что с 1 февраля QR-коды будут получать и те, кто переболел неофициально: по антителам. Об этом заявляла вице-премьер Татьяна Голикова «Российской газете».