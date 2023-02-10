Пятница, 10 февраля, 2023
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Ночью городские тротуары обработают от снега и наледи

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Ночью городские тротуары обработают от снега и наледи, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В ночь с 10 на 11 февраля Дирекция благоустройства очистит и обработает тротуары на улицах Есенина, Яхонтова, Кудрявцева, Щедрина, Чапаева, Шевченко, Ленинского Комсомола, 9-я Линия, Высоковольтная, Полетаева, Семена Середы, Интернациональная и на площади Мичурина.

Также планируется обработать пешеходные дорожки в сквере на улице Новослободской, у ТЦ «КИТ» и в сквере ЖКХ.

Кроме того, запланирован вывоз снега с улиц Молодцова и Семинарская, а также с разворотного круга улицы Промышленной.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.

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