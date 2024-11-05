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Низкая явка демократов может усилить шансы Трампа на победу, считает эксперт

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Алексей Самохин

Согласно мнению американиста Малека Дудакова, низкая явка среди традиционных избирателей Демократической партии США может сыграть на руку кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Политолог в беседе с News.ru отметил, что среди сторонников демократов, особенно этнических меньшинств — афроамериканцев и испаноязычных, отмечается снижение активности на избирательных участках. Это обстоятельство, по мнению Дудакова, может дать преимущество республиканцам.

При этом эксперт предупредил, что не следует списывать со счетов Камалу Харрис, соперницу Трампа. Несмотря на то, что у демократов сохраняется некоторое преимущество в штатах Среднего Запада, таких как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, их позиции не так сильны, как в предыдущие выборы. В ряде ключевых штатов, таких как Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина, у республиканцев есть преимущества по итогам раннего голосования, что добавляет уверенности их штабу.

Политолог также отметил, что сейчас оба кандидата допускают возможность поражения, однако республиканцы демонстрируют большую уверенность в успехе.

По словам Дудакова, результаты раннего голосования пока показывают, что у Трампа в целом более устойчивая позиция, чем в 2020 году, хотя окончательный исход ещё не определён.

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