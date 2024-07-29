Нилов предлагает ограничить ненормированный рабочий день до 120 часов в год

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает ограничить количество часов ненормированного рабочего дня 120 в год. Он считает, что такое ограничение поможет защитить права работников, поскольку в настоящее время работодатели могут злоупотреблять этим режимом. Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте, который Нилов внесет в Госдуму 29 июля, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. В документе поясняется, что в отличие от сверхурочных работ, ненормированный рабочий день не имеет законодательных ограничений по продолжительности.

Чтобы компенсировать работу «за пределами установленной продолжительности рабочего дня», законопроект предлагает предоставлять сотрудникам, работающим в таком режиме, дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность будет рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени «сверх нормы» и составит не менее трех дней в году.

Также работодатели будут обязаны вести точный учет ненормированной работы.