Понедельник, 29 июля, 2024

Нилов предлагает ограничить ненормированный рабочий день до 120 часов в год

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает ограничить количество часов ненормированного рабочего дня 120 в год. Он считает, что такое ограничение поможет защитить права работников, поскольку в настоящее время работодатели могут злоупотреблять этим режимом. Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте, который Нилов внесет в Госдуму 29 июля, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. В документе поясняется, что в отличие от сверхурочных работ, ненормированный рабочий день не имеет законодательных ограничений по продолжительности.

Чтобы компенсировать работу «за пределами установленной продолжительности рабочего дня», законопроект предлагает предоставлять сотрудникам, работающим в таком режиме, дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность будет рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени «сверх нормы» и составит не менее трех дней в году.

Также работодатели будут обязаны вести точный учет ненормированной работы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Срочные советы астролога: сделайте это, и ваша жизнь изменится к лучшему

Рязанскую смородину обработали пестицидом, который не предназначен для ягод

Сотрудники Госавтоинспекции проверят информацию о сбитом 4-летнем ребенке в Рыбновском районе

В Ряжске женщина ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее отец

Как правильно хранить нарезанный арбуз, рассказал эксперт

Секс продлевает жизнь, выяснили учёные

Артем Бранов анонсировал начало четвертого этапа благоустройства Лыбедского бульвара

В Рязани на одной из улиц провалился асфальт

В Ряжском округе столкнулись фура и легковой автомобиль

Дожди и грозы прогнозируют в Рязанской области 29 июля

Диетолог назвала напиток, опасный для людей старше 50 лет

За ночь над Россией уничтожили 39 вражеских БПЛА