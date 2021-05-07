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Пятница, 7 мая, 2021
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Николай Любимов встретился с активистами ТОС «Самовский»

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В пятницу, 7 мая, Николай Любимов встретился с активистами ТОС «Самовский». На встрече также присутствовали министр по делам территорий Жанна Фомина и глава администрации Елена Сорокина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор посетил традиционное место встречи жителей поселка — «агитплощадку». В 2018-2019 годах там удалили деревья, заасфальтировали пешеходные дорожки и площадку под сцену, установили детское игровое и спортивное оборудование, тренажеры, ограждение, заасфальтировали подъезд и парковочные места.

— На площадке регулярно проводятся субботники, праздники и собрания жителей. В 2021 году мы снова планирует участвовать в программе поддержки местных инициатив. Наша цель — благоустройство пешеходной дороги от проезда Машиностроителей до школы №43, — рассказала председатель ТОС «Самовский» Наталья Соболева. 

Жители озвучили и ряд проблем, которые их волнуют. В основном, вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства. 

— Вопросов много, которые нужно решать. Мы обязательно возьмем их все на контроль. Радует то, что люди не просто приходят с жалобами. Они сами участвуют в последующем устранении существующих проблем. Это самое главное – мы работаем вместе, — заключил Николай Любимов.

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