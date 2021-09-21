Николай Любимов рассмотрел изменения, внесённые в законы о социальной защите населения

Во вторник, 21 сентября. на заседании Правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов рассмотрел изменения, которые внесли в законы о социальной защите населения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Законопроект представил Валерий Емец, министр труда и социальной защиты населения области. Так, предлагается согласовать решение о прекращении личного приема граждан, обратившихся за оказанием семи госуслуг, которые предоставляются в МФЦ либо по почте. В этот список входят оформление и выдача удостоверения многодетной семьи, ряд выплат для нуждающихся семей, компенсации за оплату услуг ЖКХ.

Также, согласно новому законопроекту, исключается необходимость личного присутствия граждан для предоставления компенсаций инвалидам расходов на оплату ЖКУ. Кроме того, изменения коснулись государственной социальной помощи на основании социального контракта. Теперь право граждан на получение этой поддержки не будет зависеть от наличия у них в собственности транспортных средств, недвижимости или земельных участков.

«Прошу максимально широко информировать жителей области обо всех этих изменениях, которые упрощают получение социальных услуг», — заявил губернатор.

Изменения коснутся также многодетных семей. В частности, минтруда области было поручено реализовать ежегодную денежную выплату для приобретения школьных принадлежностей для детей из таких семей.