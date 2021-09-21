9.5 C
Рязань
Вторник, 21 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Николай Любимов рассмотрел изменения, внесённые в законы о социальной защите населения

Александр Ильин
Николай Любимов рассмотрел изменения, внесённые в законы о социальной защите населения

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Во вторник, 21 сентября. на заседании Правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов рассмотрел изменения, которые внесли в законы о социальной защите населения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Законопроект представил Валерий Емец, министр труда и социальной защиты населения области. Так, предлагается согласовать решение о прекращении личного приема граждан, обратившихся за оказанием семи госуслуг, которые предоставляются в МФЦ либо по почте. В этот список входят оформление и выдача удостоверения многодетной семьи, ряд выплат для нуждающихся семей, компенсации за оплату услуг ЖКХ. 

Также, согласно новому законопроекту, исключается необходимость личного присутствия граждан для предоставления компенсаций инвалидам расходов на оплату ЖКУ. Кроме того, изменения коснулись государственной социальной помощи на основании социального контракта. Теперь право граждан на получение этой поддержки не будет зависеть от наличия у них в собственности транспортных средств, недвижимости или земельных участков.

«Прошу максимально широко информировать жителей области обо всех этих изменениях, которые упрощают получение социальных услуг», — заявил губернатор.

Изменения коснутся также многодетных семей. В частности, минтруда области было поручено реализовать ежегодную денежную выплату для приобретения школьных принадлежностей для детей из таких семей.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,651ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]