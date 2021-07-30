Николай Любимов поздравил работников железной дороги

- Advertisement -

30 июля в Рязани прошло награждение работников железной дороги. На мероприятии был Николай Любимов. Губернатор высоко оценил роль сотрудников стальной магистрали для области.

— Ежедневно тысячи жителей региона пользуются вокзалами и поездами. Услугами железнодорожного транспорта обеспечены 154 предприятия Рязанской области. Технологический потенциал железной дороги на рязанском полигоне может ежесуточно обеспечить отправление более ста тысяч тонн груза, — сказал Николай Любимов.

На награждении вспомнили о самой первой железной дороге в стране. Она шла от Санкт-Петербурга до Царского села и тянулась 25 верст. В Великую Отечественную Войну заслуги стальных артерий были неоценимы: эвакуация жителей и перевозки необходимой техники.

В настоящее время, несмотря на коронавирусные меры, железная дорога показала хорошие результаты. Регион добился положительной динамики по отношению к плану прошлого года по основным показателям: погрузка в тоннах увеличена на 2,3%, простой транзитного вагона на 0,43 часа и увеличили средний вес грузового поезда на 0,6 часа.











