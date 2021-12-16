Никитин прокомментировал своё назначение на должность зампреда правительства Рязанской области

Артём Никитин прокомментировал своё назначение на должность заместителя председателя правительства Рязанской области. Пост он опубликовал 16 декабря в своём аккаунте Instagram.

По словам Никитина, новая должность — это самый серьёзный профессиональный вызов за всю его жизнь. И он его с достоинством принимает.

— Бесценный акт доверия со стороны губернатора, который я не имею права не оправдать, огромная честь для меня как человека. Дорогу осилит идущий, — пишет он.

Напомним, 15 декабря стало известно о сложении депутатских полномочий Артёма Никитина в Рязанской областной Думе. Утром 16 декабря правительство Рязанской области выпустило сообщение, что замред Светлана Горячкина покидает свой пост в связи с переходом на новую работу. Затем чиновница удалила свои аккаунты в социальных сетях.

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В правительстве новый зампред Никитин будет курировать вопросы экономики и финансов.