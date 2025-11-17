Завершен ремонт улицы Тепличной в Рязани

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязанской области».

Теперь отрезок дороги длиной 660 метров, который соединяет Восточную окружную дорогу и улицу Ушинского, выглядит совершенно иначе. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлена разметка и установлены новые дорожные знаки. Это должно сделать движение по этому участку более удобным и безопасным.

В 2025 году в рамках национального проекта в Рязани было отремонтировано 13 участков городских дорог общей протяжённостью около 9 километров.