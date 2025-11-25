Рязанцу Егору Николаеву присвоено звание Героя России

25 ноября министр обороны Андрей Белоусов наградил жителя Захарова Егора Николаева. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Президент России подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Егору Николаеву, командиру отделения разведывательной роты разведывательного батальона 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Награда была вручена за проявленные в бою мужество и героизм 15 октября.

Егор Николаев сказал, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему подразделению, всему батальону, начиная от командиров бригады и заканчивая нашими батальонными командирами. Он подчеркнул, что они просто выполняли очередную боевую задачу.

Герой РФ выразил убеждение, что СВО необходимо довести до конца, чтобы через 15-20 лет наши дети и внуки не были вынуждены воевать. Он заявил, что готов быть там, где это наиболее необходимо — на передовой, до достижения полной победы. Егор, как солдат, считает своим долгом служить и защищать Родину до конца. Он уверен в нашей победе.