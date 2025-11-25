Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанцу Егору Николаеву присвоено звание Героя России

Анастасия Мериакри
Фото: издательство "Пресса"

25 ноября министр обороны Андрей Белоусов наградил жителя Захарова Егора Николаева. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Президент России подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Егору Николаеву, командиру отделения разведывательной роты разведывательного батальона 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Награда была вручена за проявленные в бою мужество и героизм 15 октября.

Егор Николаев сказал, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему подразделению, всему батальону, начиная от командиров бригады и заканчивая нашими батальонными командирами. Он подчеркнул, что они просто выполняли очередную боевую задачу.

Герой РФ выразил убеждение, что СВО необходимо довести до конца, чтобы через 15-20 лет наши дети и внуки не были вынуждены воевать. Он заявил, что готов быть там, где это наиболее необходимо — на передовой, до достижения полной победы. Егор, как солдат, считает своим долгом служить и защищать Родину до конца. Он уверен в нашей победе.

Читайте также  Эксперт советует держать дома наличные на месяц расходов

Другие материалы рубрики

Полицейские провели профориентационную лекцию для студентов РГУ им. Есенина

Автовокзал эвакуировали в Рязани

В центре Рязани разрушается дом с часами

Стоимость технического осмотра автомобилей планируют повысить в Рязанской области

Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая 

2615 самозанятых рязанцев формируют свою будущую пенсию

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...