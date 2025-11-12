Освещение на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской в Рязани появится в первом квартале 2026 года

На проезде Яблочкова в Рязани появится искусственное освещение. Эту информацию сообщил и. о. главы администрации города Борис Ясинский на еженедельном заседании Правительства, отвечая на вопрос губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Местные жители выразили недовольство отсутствием освещения на проезде Яблочкова в социальных сетях. Борис Ясинский прокомментировал ситуацию, сообщив, что был проведен аукцион на строительство сетей искусственного освещения на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской.

«10 ноября подведены итоги, определен подрядчик. В первом квартале 2026 года работы будут выполнены», – прокомментировал Борис Ясинский.

Установка искусственного освещения начнется уже в текущем году, в настоящее время идет процесс заключения контракта. Общая стоимость работ составляет 28,7 млн рублей.