Освещение на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской в Рязани появится в первом квартале 2026 года

Анастасия Мериакри
На проезде Яблочкова в Рязани появится искусственное освещение. Эту информацию сообщил и. о. главы администрации города Борис Ясинский на еженедельном заседании Правительства, отвечая на вопрос губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Местные жители выразили недовольство отсутствием освещения на проезде Яблочкова в социальных сетях. Борис Ясинский прокомментировал ситуацию, сообщив, что был проведен аукцион на строительство сетей искусственного освещения на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской.

«10 ноября подведены итоги, определен подрядчик. В первом квартале 2026 года работы будут выполнены», – прокомментировал Борис Ясинский.

Установка искусственного освещения начнется уже в текущем году, в настоящее время идет процесс заключения контракта. Общая стоимость работ составляет 28,7 млн рублей.

Последние новости

Борис Ясинский назвал уборку города одной из приоритетных задач на зимний период

Борис Ясинский посетил различные районы города в рамках объезда.

В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Об этом местные жители пожаловались Екатерине Мизулиной.

В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Маскировочные сети являются важным расходным материалом в зоне боевых действий.

Будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки РГУ на Дне открытых дверей

Абитуриенты смогли ознакомиться с институтами и факультетами, получить ценные советы от руководства и выпускников университета.

Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — Виктория исполнила сложную композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary.

В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели.

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников.

В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Рязани Мария Гаврилова отметила 102-й день рождения

В начале войны она работала грузчиком, загружая продовольствие в эшелоны, отправлявшиеся на фронт.

В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

В планах на ближайшее время — ремонт фасада здания центра и благоустройство прилегающей территории.

В Рязани выбрали эскиз мемориала участникам СВО

Доработку эскиза будет проводить рабочая группа с участием творческих союзов города.

В Рязани объявили о повышенных выплатах контрактникам

В Рязанской области существенно повышена единовременная выплата для военнослужащих по контракту.

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

Работы охватили участок протяжённостью 660 метров — от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского.

У школы №22 в Рязани завершается благоустройство спортплощадки

Площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, что позволяет безопасно проводить занятия физкультурой и игры на свежем воздухе.

Рязанским школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

В мероприятии приняли участие 120 учащихся школы №76.