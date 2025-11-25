Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Водитель 64 лет пострадала в ДТП с ГАЗелью в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 24 ноября произошло ДТП, в результате которого пострадала 64-летняя женщина. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

Примерно в 07:50 у дома №8 на Первомайском проспекте, по предварительным данным, 24-летний местный житель, управляя «ГАЗелью», столкнулся с «Ладой Гранта», за рулём которой находилась 64-летняя рязанка.

Водитель «Гранты» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка обстоятельств аварии.

За последние сутки на дорогах Рязанской области зафиксировано одно ДТП с пострадавшим. Произошло 36 ДТП, в которых был причинён материальный ущерб автовладельцам.

Сотрудники ДПС выявили 278 нарушений правил дорожного движения, включая пять случаев управления транспортными средствами в нетрезвом виде. Один водитель отказался от медицинского освидетельствования. Более 50 нарушений касались управления автомобилями с тонированными стёклами, а 35 нарушений допустили водители грузовиков.

Водитель 64 лет пострадала в ДТП с ГАЗелью в Рязани
Читайте также  Двое детей пострадали в ДТП в Спасском районе

Другие материалы рубрики

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Рецидивист из Самары украл золотые украшения на даче в Рязанской области

Появились фото с места ДТП с двумя погибшими в Рязанской области 

Десятки домов остались без отопления и горячей воды в Рязани

Скопинский маньяк Мохов обогнал Чикатило по числу публикаций в российской прессе

Дело экс-министра строительного комплекса Рязанской области Василевского передано в суд

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...