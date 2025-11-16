Фура сгорела после заноса на трассе М-5 в Рязанской области

На трассе М-5 в Рязанской области загорелась фура. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Авария случилась на мосту через реку Пара в сторону Москвы из Самары. По словам очевидцев, водитель фуры потерял управление на скользкой дороге, в результате чего грузовик развернуло на 90 градусов. После этого автомобиль столкнулся с отбойником и загорелся.

Кроме того, по информации свидетелей, в ДТП также пострадала Lada Granta. Водитель легкового автомобиля оказался зажат между фурой и отбойником, но его удалось извлечь из салона.

Фура полностью сгорела.

Официальная информация не поступала.