В Рязани пройдет концерт духовной музыки «От Руси до России»

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанская епархия

25 ноября в праздничном зале храме Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани пройдет концерт духовной музыки «От Руси до России» с участием квартета «Psalmodos» и регента храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Мервино, композитора и педагога Кирилла Покореева. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Гости концерта услышат духовные произведения разных эпох, смогут оценить авторские произведения современности и давно ушедших столетий. А еще музыкальный вечер поможет проследить историю возникновения и нюансы духовной музыки и церковного пения.

Приходите наслаждаться вокалом исполнителей высочайшего класса и рассказом педагога и композитора.

Начало концерта в 18:00. Адрес храма Покрова Пресвятой Богородицы: Рязань, пл. Новаторов, 1А.

Возрастное ограничение 6+.

