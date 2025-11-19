25 ноября в праздничном зале храме Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани пройдет концерт духовной музыки «От Руси до России» с участием квартета «Psalmodos» и регента храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Мервино, композитора и педагога Кирилла Покореева. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Гости концерта услышат духовные произведения разных эпох, смогут оценить авторские произведения современности и давно ушедших столетий. А еще музыкальный вечер поможет проследить историю возникновения и нюансы духовной музыки и церковного пения.

Приходите наслаждаться вокалом исполнителей высочайшего класса и рассказом педагога и композитора.

Начало концерта в 18:00. Адрес храма Покрова Пресвятой Богородицы: Рязань, пл. Новаторов, 1А.

Возрастное ограничение 6+.