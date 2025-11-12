Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Анастасия Мериакри
Фото с сайта администрации Рязани

Екатерина Зимина назначена заместителем главы администрации города Рязани в сфере социальной политики. Об этом сообщили в мэрии.

Екатерина Зимина имеет профильное высшее образование и опыт работы в Министерстве образования Рязанской области, где занимала различные должности.

Много лет она работала в управлении образования и молодежной политики администрации Рязани на должностях начальника отдела общего образования, заместителя начальника управления и начальника управления.

Перед назначением на новую должность в администрации Рязани Екатерина Зимина была заместителем главы администрации Рязанского муниципального района по социальным вопросам.

Напомним, Борис Ясинский назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Рязани. Решение об этом 7 ноября приняла на внеочередном заседании Рязанская городская Дума. На 11 декабря назначен конкурс на замещение должности.

